Zaccardo: “Napoli-Milan non decisiva per scudetto. Juventus può rientrare? Perché no…”

Il commento dell'ex difensore

NAPOLI-MILAN - Mi aspetto una bella partita, è un campionato equilibrato", ha detto Zaccardo . "Uomini chiave? Osimhen per il Napoli, Leao per il Milan. Oppure Theo Hernandez". "Chi perde oggi è fuori dalla lotta scudetto? No, è ancora tutto aperto. La gara di oggi è più importante per gli scontri diretti".

SERIE A - Sulla corsa scudetto: "Chi lo vince? Sulla carta l’Inter. Però le partite vanno giocate, ci sono tante componenti. Il Milan non ha la Champions, tornerà Ibra. Il Napoli negli undici è una squadra importante. Bello vedere tre squadre in pochi punti". "La Juventus ancora in corsa? Allegri dice di no, ma la Juve è lì. E se gli altri perdono punti per strada perché no? I bianconeri però non hanno margine di errore".