Zaccardo: “Scudetto Milan? Giusto sognare ma l’Inter…”

Parla l'ex difensore

Il primo posto in classifica del Milan ha portato grande entusiasmo nell'ambiente rossonero. Una settimana perfetta per il Diavolo che ha vinto il derby, si è confermato in Coppa Italia eliminando la Lazio e poi si è preso la vetta della Serie A sfruttando il pari dell'Inter col Napoli. Risultati che possono davvero aiutare anche in chiave mentale a raggiungere l'ambito traguardo dello scudetto anche se le rivali, sulla carta, potrebbero essere più forti.

Parlando appunto della corsa al Tricolore, Cristian Zaccardo, storico ex rossonero, ha detto la sua ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: "È giusto sognare, ma mancano ancora tante partite alla fine del campionato e ci sono tanti punti in palio. Il Milan, però, non gioca le coppe e può succedere di tutto. La squadra sta ottenendo risultati importanti. Non sarà facile perché l'Inter è una grande squadra e sulla carta ha qualcosa in più".