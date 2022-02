Zakaria: “Arrivo alla Juventus nel momento giusto per la mia carriera”

Presentato alla stampa il nuovo calciatore bianconero

Una settimana ricca di presentazioni in casa Juventus. Ieri Dusan Vlahovic, oggi Denis Zakaria. Il calciatore svizzero, ex centrocampista del Borussia Mönchengladbach, nel primo pomeriggio odierno ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. «É un sogno essere qui. Arrivo alla Juventus nel momento giusto per la mia carriera, è un grande passo in avanti. Non è una cosa che succede tutti i giorni essere chiamato da un club così importante. Voglio dare il mio contributo. Sono molto orgoglioso, la squadra preferita di mio padre è sempre stata la Juventus. Mi sono trovato subito bene, sia con il Mister che con i nuovi compagni. L’atmosfera è buona. Ho parlato con Allegri, mi ha detto cosa si aspetta da me, ma non siamo entrati nei dettagli. Se l’allenatore ha bisogno sono pronto a scendere subito in campo».