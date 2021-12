Zambrotta: “Milan e Napoli calo fisiologico con gli infortuni. Ibra è speciale”

Il commento dell'ex terzino

Di Serie A se ne intende e allora ecco che ai microfoni de Il Mattino, Gianluca Zambrotta , storico esterno e campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha voluto dire la sua sul big match di domani tra Milan e Napoli analizzando il momento non brillante delle due squadre.

MILAN E NAPOLI - "Da quando è arrivato Pioli sono andati in crescendo e i risultati raccontano del bellissimo rendimento della squadra. Poi sono arrivati gli infortuni e come nel caso del Napoli c'è stato un calo fisiologico", ha spiegato Zambrotta. "Nel Napoli ho detto Osimhen e Koulibaly, nel Milan dico Kjaer come assenza più pesante. Peraltro il Milan credo abbia pagato anche un po' la scarsa abitudine al doppio impegno settimanale con la Champions".