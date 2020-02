Zambrotta sta con Sarri: “Il miglior allenatore italiano, gli serve tempo”

Gli ultimi risultati della Juventus hanno messo in discussione il lavoro di Maurizio Sarri. I tifosi bianconeri temono di perdere l’imbattibilità in campionato dopo otto anni e non sembra intravedersi l’ottimo gioco visto con Napoli e Chelsea. In soccorso del tecnico juventino arriva Gianluca Zambrotta. L’ex terzino campione del mondo ha spiegato ai microfoni di Il Giornale le sue impressioni sul momento della Vecchia Signora: “Reputo Sarri insieme a Conte il miglior allenatore italiano in circolazione per quanto fatto col Napoli, che era una squadra su misura per la sua idea di calcio. A Torino ha giocatori con caratteristiche e personalità diverse, serve una gestione differente. Quando la Juve perde fa sempre notizia, ma resta impegnata su tre fronti e può ancora vincere tutto. Sarri ha solo bisogno di tempo, non sarei particolarmente preoccupato fossi nella Juve: restano loro la squadra da battere”.