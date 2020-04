Zanetti ammette: “Simoni e Mourinho i tecnici più importanti per me”

Non è mai semplice fare i bilanci di una carriera. Tanto più se questa si è legata fortemente a una squadra come l’Inter. Javier Zanetti ha provato a rispondere al quesito facendo qualche scelta scomoda e complicata ai microfoni Sky. Ecco le parole dell’ex bandiera nerazzurra: “Scegliere una partita è difficile visto le tante gare disputate. La mia prima partita all’Inter è stato un sogno che si realizzava davanti alla mia famiglia. La prima volta a San Siro, è stata un’emozione unica. Potrei dire anche la finale di Coppa Uefa, dove ho anche segnato ed è stato il primo trofeo con l’Inter. Ho avuto tanti allenatori, ma, se dovessi sceglierne uno, per quello che abbiamo fatto direi Simoni per primo e poi Mourinho perché con il portoghese siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario”.