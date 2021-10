Zanetti: “Ecco perché abbiamo scelto Lautaro. Argentina, capolavoro Scaloni”

Javier Zanetti rivela perché l'Inter ha puntato su Lautaro e come vede l'Argentina

L'Argentina guarda ai Mondiali 2022 con grandi aspettative. L'autostima della Seleccion è cresciuta grazie al trionfo in finale di Copa America in casa del Brasile. Ne è convinto anche Javier Zanetti. Il vice presidente dell'Inter ha analizzato il momento della Nazionale ai microfoni di TNT Sports: "Il titolo è meritato, l'Argentina ha dimostrato di meritarlo. So quel che Messi sente per il nostro paese, ho avuto il privilegio di giocare con lui agli inizi nella Seleccion: vincere così è stato bello, credo che Leo sia il più facile di tutti. Io sono contento, so quanto aspettava questo momento, è arrivato e lo merita. Sono felice di Scaloni, conosco molti che lavorano con lui, da Samuel ad Ayala e Aimar. Hanno fatto un lavoro di profilo basso, con umiltà, raggiungendo i risultati".