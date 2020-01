“Zaniolo come Rocca… zoppo de Roma”, striscione shock dei tifosi laziali verso il derby

“Zaniolo come Rocca… zoppo de Roma”, questo il contenuto dello striscione shock apparso a Roma nelle ore che precedono il derby della Capitale. Un messaggio di pessimo gusto che accende la gara di domani valida per la 21^ giornata di Serie A tra le due squadre romane.

Il riferimento è a Nicolò Zaniolo, infortunatosi al ginocchio nelle scorse settimane e che salterà il match. I tifosi della Lazio, alla vigilia del derby, fanno discutere per il blitz a Trigoria, sede del centro sportivo della Roma. “Zaniolo come Rocca” con il ricordo del centrocampista romanista anche lui vittima negli anni ’70-’80 di un grave infortunio al ginocchio. Un atto che non fa parte dello sport e che deve essere punito. Sul web, lo striscione ha già creato tantissime reazioni contrarie.