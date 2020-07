Zaniolo, Dzeko e Nainggolan, le parole di Marotta sul mercato nerazzurro

All’Olimpico di Roma l’Inter di Antonio Conte cerca la vittoria per portarsi a meno tre dalla Juventus. Prima del match Giuseppe Marotta ha speso parole importanti riguardo ad alcuni obiettivi di mercato nerazzurri.

MAROTTA: “ZANIOLO NON CI INTERESSA”

Queste le sue parole a SkySport: “Zaniolo? È sicuramente importante, uno dei giovani più interessanti del campionato. Ma noi non abbiamo approcciato la dirigenza della Roma e non lo faremo“. Discorso identico per quanto riguarda Dzeko: “Stesso discorso di prima. Poi oggi parlare di mercato è difficile, non sappiamo che giocatori offrirà e ci sono competizioni che devono volgere al termine”. L’amministratore delegato ha spiegato poi quale sarà il mercato dell’Inter: “Penso sia giusto valutare un mix tra giocatori di esperienza e con un concetto di vittoria molto forte, frutto dei titoli vinti, e di giovani interessanti. Il talento è un investimento per l’oggi e il domani, i giocatori pronti servono per l’immediato. Il nostro è un processo non rivoluzionario come ho letto, ma evolutivo, di crescita step by step; dobbiamo alzare l’asticella di tutto e lo vogliamo fare il prima possibile per tornare a vincere. Cerchiamo profili così”. Infine, su Nainggolan: “Tornerà all’Inter, poi faremo delle valutazioni in base all’evoluzione del mercato e alla disponibilità di altri giocatori da altre realtà calcistiche”.