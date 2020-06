Zaniolo fissa il ritorno, Spinazzola gli obiettivi: “Vogliamo la Champions”

Era il 12 gennaio 2020 quando durante Roma-Juventus Niccolò Zaniolo si ruppe il legamento crociato. Un infortunio gravissimo che gli avrebbe fatto saltare senza dubbio l’Europeo, poi spostato nel 2021 a causa della pandemia. Il centrocampista avrà così più tempo per recuperare e farsi trovare pronto alla chiamata di Roberto Mancini. Prima però c’è un campionato da finire e Zaniolo vuole esserci.

Zaniolo di nuovo in campo

Durante una diretta social con il compagno di squadra Spinazzola, Zaniolo ha parlato del suo rientro: “Ancora due o tre settimane e poi tornerò con la squadra”. Il terzino invece ha fissato gli obiettivi della squadra: “Sono carico per questo nuovo inizio di campionato, non vediamo l’ora. Sarà sicuramente diverso senza l’apporto del pubblico ma non vediamo l’ora. Allenarsi senza un obiettivo era difficile, adesso sono circa 20 giorni che sappiamo qual è il nostro obiettivo. Sarà bello ma difficile, vedere l’Olimpico vuoto non so come sarà. Obiettivi? Prima pensiamo alla Sampdoria, poi vogliamo tornare in Champions League”.