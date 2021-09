Zaniolo, gestaccio nel derby: squalifica o multa? I precedenti

Il centrocampista potrebbe essere punito

Uscendo dal campo al termine del derby perso contro la Lazio, Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma , ha optato per un gestaccio per difendersi dagli insulti che provenivano dagli spalti occupati dai fan biancocelesti. Una reazione che non è certo passata inosservata: il classe 1999 si è messo la mano nella zona intima dando vita ad un qualcosa non proprio gradevole. Il comportamento dell'ex Inter non è passato inosservato e, stando a quanto riferito da Il Messaggero, gli ispettori della procura federale avrebbero inserito tutto nel referto.

Adesso c'è preoccupazione nell'ambiente romanista in quanto per il giocatore potrebbero esserci dei provvedimenti. Tutto è nelle mani del giudice sportivo Mastrandrea che dovrà decidere il da farsi: squalifica o multa? A Trigoria non c'è grande preoccupazione dato che già in passato è capitato ad altri calciatori di avere atteggiamenti simili. Alcuni esempi sono da ricondurre a Balotelli o a Calabria, passando per un altro romanista, De Rossi. Ben più noto quanto fatto da Cristiano Ronaldo e Simeone in Champions League. In tutti questi casi, non vi è mai stata la squalifica ma solo, al massimo, una multa.