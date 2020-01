Zaniolo, infortunio shock: il gesto a sorpresa di Cristiano Ronaldo

Notte da dimenticare per la Roma e per Nicolò Zaniolo. Oltre al ko sul campo contro la Juventus, per il centrocampista giallorosso è arrivato l’infortunio al ginocchio: rottura del crociato e Europeo a rischio.

L’urlo in campo del calciatore ha fatto capire da subito l’entità del problema, tanto che prima dell’uscita in barella, Cristiano Ronaldo, suo avversario, ha voluto fargli sentire la propria vicinanza. Il portoghese si è avvicinato al giovane italiano per provare a rincuorarlo. Zaniolo ha anche voluto condividere quel gesto sui proprio social con un messaggio verso i suoi tifosi: “Vi giuro… tornerò più forte di prima”, ha scritto il centrocampista.