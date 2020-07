Zaniolo, Juventus e Inter più lontane? Lui giura: “Innamorato della Roma”

La Roma tira un sospiro di sollievo: il caso Zaniolo sembra ormai risolto. Avevano fatto discutere le recenti critiche di alcuni compagni e dell’allenatore Paulo Fonseca a Nicolò, giudicato poco collaborativo in alcune occasioni. La strigliata si era sommata all’esclusione del giocatore nel match contro l’Inter, anche se l’assenza era stata giustificata da motivi di salute. Il nuovo e possibile mancato inserimento tra i convocati aveva acceso la spia della paura tra i tifosi romanisti ed esaltato Juventus e Inter, con i due club pronti a farsi avanti per avere Zaniolo in squadra.

Oggi il giocatore ha spiegato sui suoi canali social com’è la situazione: Zaniolo cancella il silenzio e dichiara amore alla Roma: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde. È come quando ti innamori: ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”, ha scritto, in chiaro riferimento alla presentazione della nuova divisa, di cui è stato testimonial. Caso chiuso.