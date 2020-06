Zaniolo, operazione al naso riuscita: “Ora buchi solo in terra”

Nicolò Zaniolo sta bene ed è carico per tornare in campo. Stamattina l’intervento per migliorare la respirazione dopo l’annuncio delle scorse ore. Il centrocampista riprenderà ad allenarsi la prossima settimana.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il classe 1999 ha avuto modo di farsi vedere in salute e anche in vena di scherzi. “Da ora buchi solo in terra”, ha scritto Zaniolo su Instagram. Dopo l’intervento al crociato subito a gennaio, ecco quello al naso che lo vedrà essere dimesso già in giornata a conferma della buona riuscita dell’operazione. Il centrocampista della Roma tornerà a lavoro lunedì prossimo e cercherà di esserci per la ripresa del campionato. Se non nelle primissime giornate, per quelle successive.