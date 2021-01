Zaniolo positivo al coronavirus: “Sto bene e sono in quarantena”

Nicolò Zaniolo positivo al coronavirus. Il centrocampista della Roma ha annunciato attraverso un post social sul proprio profilo Instagram di aver contratto il Covid-19. Out per infortunio da tempo, il giovane calciatore stava recuperando per tornare a disposizione del club giallorosso nei prossimi mesi con l’obiettivo di aggregarsi in estate al gruppo della Nazionale per gli Europei. Purtroppo la positività del tampone bloccherà per qualche tempo la fase di riabilitazione.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”, queste le parole di Zaniolo.