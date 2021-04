Zaniolo “vede la luce”: può esserci al derby

Il centrocampista potrebbe rientrare nelle ultime due giornate di Serie A

Nicolò Zaniolo è atteso da una nuova visita al ginocchio sinistro: in caso di esito positivo, potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per il finale di campionato e, per la precisione, per il sentitissimo derby con la Lazio. Stando a quanto riportato da Goal che cita Il Messaggero, il centrocampista della Roma, infortunatosi ad inizio stagione durante Olanda-Italia, sarebbe alla fine del tunnel e intrave la luce dopo la rottura del crociato sinistro.