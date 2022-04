Zapata convocato, il chirurgo che lo cura: “Terapia conservativa ha funzionato”

Il centravanti torna nella lista dei disponibili di mister Gasperini

Convocato a sorpresa dall'Atalanta per il big match odierno contro il Napoli, Duvan Zapata potrebbe aver risolto i suoi problemi fisici che lo avevo condizionato nell'ultimo periodo. Per il bomber colombiano si era parlato anche di stagione conclusa e, invece, di recente ecco l'apertura per un ritorno anticipato.