Zapata stende la Fiorentina: l’Atalanta vince 3 a 2

Fuochi d’artificio al Franchi di Firenze per il posticipo serale della domenica di Serie A. Partita dalle due facce che l’Atalanta porta a casa sconfiggendo la Fiorentina 3 a 2. Sblocca la partita Duvan Zapata al 13′ che in area stacca più in alto di tutti e di testa segna l’1 a 0. L’attaccante colombiano raddoppia al 41′, imbeccata perfetta di Malinovskyi che mette la punta a tu per tu con il portiere viola; Zapata non deve far altro che spingere il pallone in porta. Nel secondo tempo la squadra di Iachini entra in campo trasformata e, soprattutto, è Vlahovic a salire in cattedra. L’attaccante risponde alla doppietta di Zapata con altre due reti: la prima al 57′ quando raccoglie in area una sponda di testa e con grande coordinazione colpisce una palla volante che si insacca alle spalle del portiere. La seconda arriva al 66′, quando Kouamé spezza in due la difesa della Dea per poi servire palla a Vlahovic che ha vita facile a pareggiare. Pari che dura poco, perché al 70′ Ilicic dagli undici metri rimane freddo e riporta in vantaggio l’Atalanta.

Fiorentina-Atalanta, il tabellino

Marcatori: 13′ e 41′ Zapata (A), 57′ e 66′ Vlahovic (F), 70′ rig. Ilicic (A)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta (77′ Venuti); Caceres, Bonaventura (77′ Callejon), Amrabat (71′ Valero), Castrovilli (71′ Eysseric), Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Iachini

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero (46′ Djimsiti), Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi (63′ Ilicic), Pasalic, Muriel (63′ Maehle); Zapata (87′ Miranchuk). All. Gasperini

Ammoniti: Romero (A), Pezzella (F), Amrabat (F), Milenkovic (F)