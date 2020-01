Zeman: “La Juventus? CR7 e Dybala non sono adatti al gioco di Sarri…”

Malgrado un gioco non particolarmente spettacolare, la Juventus di Maurizio Sarri guida la classifica di Serie A con quattro punti di vantaggio sull’Inter. Dei bianconeri, a TMW, ha parlato il boemo Zdenek Zeman.

GIOCO – “Le caratteristiche dei giocatori non sono molto adatte al gioco di Sarri, soprattutto quelle degli attaccanti, che non sono abituati a smistare di prima la palla. Un pressing migliore? Le squadre inglesi sono impostate per fare un pressing a tutto campo, non possiamo aspettarci che Ronaldo o Dybala facciano lo stesso tipo di lavoro. E’ questo che manca alla Juventus: attaccare in partenza gli avversari”.

