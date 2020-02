Zeman: “Lo scudetto? Ecco chi lo vince…”

Una lotta scudetto avvincente come non si vedeva ormai da anni. Juventus, Lazio e Inter si trovano racchiuse nel giro di tre punti, pronte a darsi battaglia fino all’ultima giornata. Della corsa al tricolore, come riporta l’Ansa, ha parlato Zdenek Zeman.

SCUDETTO – “Lo scudetto lo vincerà la Juventus: i bianconeri sono partiti con il favore del pronostico e alla fine ce la faranno. Negli ultimi anni si erano abituati a comandare il campionato, adesso invece devono fare i conti con Lazio e Inter. I biancocelesti stanno disputando un ottimo torneo, Inzaghi mi ha stupito, è un ottimo tecnico. Analogie con il ’74 e il 2000? Quelli erano altri tempi…”.