Zeman non ha dubbi: “Insigne è il calciatore italiano più forte in attività. Campionato falsato e da azzerare”

Zdenek Zeman si racconta e lo fa in un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha affrontato diversi temi legati all’attualità calcistica e non solo. “Come giudico questo campionato? Azzererei la stagione: si chiude e si riparte quando sarà possibile, magari a settembre. Ma i campionati sono falsati, fermi come sono da due mesi. Poi so bene che esistono interessi economici e che dunque se si riprenderà sarà esclusivamente per ragioni finanziare e per tentare di frenare quella montagna di debiti che il movimento stesso ha prodotto”.

RAGAZZI – Mai banale l’ex tecnico ceco neppure parlando di alcuni suoi ex calciatori: “Cinque miei ex giocatori nell’ultima formazione di Mancini? Appartengono a cicli e a momenti diversi”, ha spiegato Zeman a proposito di Insigne, Immobile, Romagnoli, Florenzi e Verratti. “E ci sono stati anche periodi in cui in giro per il mondo ce n’erano una decina, forse anche di più: penso a quando ero alla Lazio e alla Roma. Ma anche nelle mie stagioni con il Foggia e con il Lecce c’è stato chi è riuscito a raggiungere la maglia azzurra. E poi gli stranieri”.

BANDIERA – Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda l’ultimo calciatore fedelissimo: “Insigne è l’ultima bandiera del calcio italiano. Il più forte calciatore italiano, uno dei pochi in grado di fare la differenza. Un napoletano che si sente tale e che spero resti nella sua città, come ha fatto Francesco Torri. Solo che Totti, a Roma, non è mai stato contestato”, ha concluso Zeman.