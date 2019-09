Zeman promuove il Napoli: “Mi piace il suo calcio, serve continuità”

Il ritorno dagli impegni internazionali ha restituito un Napoli straripante, capace di conquistare due successi in campionato e di battere il Liverpool in Champions League. Zdenek Zeman, ex tecnico azzurro, ha commentato questo grande momento dei partenopei ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Ha segnato tanti gol; siamo all’inizio del campionato, ma spero che continui così. È normale che chi cerca di giocare di più, poi fa più gol. Il Napoli mi piace, gioca un calcio offensivo e difende abbastanza bene. Bisogna però mostrare quella continuità che il Napoli non sempre trova”.

INSIGNE – “Io l’ho visto sempre bene. Ora è cresciuto. Il suo forte era saltare l’uomo e fare gol o assist, e credo che questa caratteristica gli sia rimasta. Mi è dispiaciuto per il primo rigore che ha tirato ieri, gli ho sempre consigliato di tirar forte, altrimenti il portiere ci arriva”.

RAZZISMO – “Sono una minoranza e non si possono nemmeno chiamare tifosi”.

LLORENTE – “È un giocatore che ha fatto sempre gol, giocare in una squadra che pratica un calcio offensivo. È un buon acquisto e può servire sopratutto in casa”.