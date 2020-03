Zeman: “Scudetto alla Juve, ma il miglior gioco è quello della Lazio. Tornare alla Roma? Dipende…”

Cresce l’attesa per la gara tra Juventus ed Inter, in programma domenica sera in un Allianz Stadium a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Della sfida, e di molto altro ancora, ha parlato Zdenek Zeman ai microfoni di Rai Radio 1.

LOTTA SCUDETTO – “Spero che lo scudetto lo vinca la Lazio, ma credo che la Juventus abbia giocatori più forti. Lotito, in ogni caso, ha fatto molto di più di altri che hanno mezzi più ampi. Juve-Inter di domenica? Vinceranno i bianconeri: non giocano bene, ma hanno calciatori più forti”.

FUTURO – In questi mesi qualche squadra mi ha cercato, ma ho detto di no; non avevo rassicurazioni sul tipo di lavoro che potevo fare. Se tornerei alla Roma? Dipenderebbe dai programmi, lo stesso vale per la Lazio”.

ALLENATORI – “Mi piacciono molto De Zerbi e Liverani. La squadra che gioca meglio in Italia, però, è la Lazio. L’Atalanta, invece, fa un calcio più fisico”.