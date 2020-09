Zenga avverte il Cagliari: “Senza Nainggolan perderà tanto”

Il futuro di Radja Nainggolan non è ancora totalmente definito, ma al momento pare più vicino a Milano che alla Sardegna. Il centrocampista belga, infatti, non è stato riscattato dal Cagliari ed è tornato all’Inter, club detentore del suo cartellino. Tuttavia non si escludono ribaltoni sorprendenti nei prossimi giorni.

PERDITA

Walter Zenga ha le idee precise. L’ex allenatore del Cagliari dice la sua ai microfoni di Sky Sport: “Senza Nainggolan il Cagliari perde tanto, anche se a centrocampo ci sono giocatori di prima qualità. Io l’ho allenato e Radja è un giocatore di spessore che all’Inter farebbe ancora molto bene. Avere uno come lui e prendere uno come Vidal, non so. Mi sembra di mettere in campo due giocatori molto simili. Secondo me il Cagliari ci proverà fino alla fine a prenderlo”.

