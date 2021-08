Zenga difende Szczesny: “Non si cambia portiere per un errore…”

Il commento dell'ex portiere dopo la prestazione opaca dell'estremo difensore della Juventus

"Se subito alla prima giornata dobbiamo cambiare portiere per un errore... non scherziamo, dai! Chi è che non ha mai sbagliato? L'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato ma qualcuno ha messo in discussione Handanovic...", ha esordito Zenga. Poi, spiegando tecnicamente gli errori: "Il primo (l'intervento che ha causato il rigore, ndr) è un classico errore da portiere. Ma il secondo non c'entra nulla con il ruolo. Se consideriamo il secondo un errore da portiere sbagliamo: Szczesny ha sbagliato la lettura della situazione e ha tentato di fare qualcosa di differente giocando la palla. Se avesse compreso il pericolo, l'avrebbe calciata fuori".