Zenga: “Giampaolo? Alla Samp fu salvato grazie a me…”

E’ durata appena sette giornate l’esperienza di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. Il tecnico, malgrado la vittoria in trasferta contro il Genoa per 2-1, è stato infatti esonerato per far spazio a Stefano Pioli, chiamato a risollevare le sorti dei rossoneri, che navigano fin qui in zone anonime della classifica. Dell’ormai ex allenatore del Diavolo, ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato in queste ore l’ex portiere ed allenatore Walter Zenga.

GIAMPAOLO – “Giampaolo ha sempre fatto fatica all’inizio, lo stesso è accaduto quando era alla Sampdoria. Venne salvato solamente perché prima avevano già mandato via me…”.