Zenga: “Inter può rivincere lo Scudetto. Ha tutto per il bis”

L'ex portiere ha presentato il suo libro al Festiva di Trento

Al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Walter Zenga ha presentato il suo libro 'Ero l'uomo ragno' ai microfoni di Tuttomercatoweb. L'ex numero uno nerazzurro ha parlato anche di attualità: "L'Inter può ripetersi, ha tutto per farlo. Il campionato è lungo e occorre pensare al presente. Il Napoli oggi è la squadra più in forma, che sta meglio, ma occorre vedere tutto nel lungo termine. Osimhen? Anche l'anno scorso si è espresso a grandi livelli, è una conferma. Quanto alla Juve, con Allegri sicuramente torna in alto perchè Max è uno tosto".