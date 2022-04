Zenga: “L’Inter potrebbe avere un grosso vantaggio nelle ultime due giornate”

L'Uomo Ragno sul cammino dei nerazzurri

Grande vittoria dell'Inter targata Simone Inzaghi nel big match di sabato sera contro la Roma di José Mourinho. Netto 3-1 per i nerazzurri che, in attesa della sfida del Milan contro la Lazio, si godono il primato momentaneo in classifica. Intervenuto negli studi di Sky, l'ex portiere proprio dell'Inter Walter Zenga ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto e al possibile vantaggio dei nerazzurri da qui alla fine.