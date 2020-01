Zenga punge Conte: “Nervosismo ingiustificato…”

Terzo pareggio consecutivo per l’Inter, fermata sull’1-1 a San Siro dal Cagliari. Un risultato che non ha lasciato soddisfatto il tecnico Antonio Conte, particolarmente nervoso al triplice fischio finale. Proprio su questo argomento, a Pressing Serie A, si è soffermato l’ex portiere Walter Zenga.

CONTE – “L’arbitraggio? Non è tanto l’episodio in sé, quanto la gestione di tutta la gara. Questo però non giustifica il fatto che un allenatore non vada in sala stampa, così come non giustifica il nervosismo finale. Nessuno pensa che l’Inter possa vincere lo scudetto già quest’anno, stanno già andando oltre le aspettative”.