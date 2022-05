Zenga: “Vittoria Inter Coppa Italia toglie fatica, ma per lo scudetto…”

Il commento dell'Uomo Ragno

Grande festa in casa Inter dopo la vittoria della Coppa Italia nella finale contro la Juventus. Il bel successo dei nerazzurri potrebbe essere anche un trampolino di lancio per affrontare le ultime due partite di Serie A e giocarsi lo scudetto col Milan fino all'ultimo. Eppure, Walter Zenga , storico ex portiere anche del club milanese, nonostante ammetta che il trionfo possa dare quel qualcosa in più, non vede troppo positivamente il duello per il Tricolore.

COMMENTO - "Quanta energia dà questa vittoria dell'Inter in Coppa Italia? Chiaro che questa vittoria ti toglie anche la fatica", ha esordito Zenga negli studi di Sky per Sky Sport 24. "Sei contento, felice, hai vinto e messo un altro trofeo in bacheca. Ora hai quattro giorni di tempo per preparare un'altra partita. Ci arrivi con un entusiasmo differente. Quanto inciderà sullo scudetto? Non lo so sinceramente, anche perché il Milan ha comunque un vantaggio di 2 punti in classifica".