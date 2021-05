Zero titoli al Tottenham: tweet ironico della Ryanair a Mourinho: “Bagaglio vuoto e…”

La compagnia irlandese punte il neo allenatore della squadra giallorossa

La compagnia low cost irlandese Ryanair ha risposto alla notizia di questo pomeriggio di Jose Mourinho nuovo allenatore della Roma la prossima stagione. Lo Special One licenziato dal Tottenham ad aprile, non è rimasto a lungo disoccupato: in estate andrà a sostituire Paulo Fonseca. Ryanair ha twittato con uno sfottò simpatico nei confronti di Mourinho, che non ha vinto un solo trofeo con il Tottenham. “José sarà lieto di sapere che attualmente stiamo volando da Londra a Roma per soli 14,99 sterline. Dal momento che non ha vinto alcun trofeo al Tottenham, ci aspettiamo che avrà un bagaglio a mano molto capiente per questo viaggio ".