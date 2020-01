Zielinski-Insigne, esulta il Napoli: Juve battuta 2-1

Colpo di scena al San Paolo. Un Napoli straripante nella ripresa batte la Juventus e tiene aperto il campionato. L’avvio di gara è nel segno del Napoli. Milik prende le misure alla porta di Szczesny, ma non inquadra lo specchio con il suo colpo di testa. Per il resto si vive di fiammate. Gli azzurri tentano qualche sortita in più, ma i ritmi sono bassi e il match non sembra decollare. Nella ripresa, la situazione non migliora. Il primo sussulto arriva da Zielinski che va al tiro da fuori area senza successo. Il centrocampista polacco, però, trova il modo di rifarsi al 63′ quando risponde presente sulla respinta di Szczesny al tiro di Insigne. La Juve prova a scuotersi, ma non riesce a rendersi pericolosa. E all’86’ arriva la rete di Insigne: sul cross di Callejon, Insigne si coordina e trova una gran conclusione che beffa De Ligt e Szczesny. Ronaldo accorcia subito le distanze, ma non basta per rianimare la Juventus. Vince il Napoli. I bianconeri di Sarri restano in testa al campionato, ma le avversarie sono vicine: l’Inter è a meno 3 e la Lazio resta a 5 lunghezze, ma con una gara da recuperare.