Zielinski stende la Salernitana e regala al Napoli il derby

Gara molto combattuta all'Arechi

Con un gol nel secondo tempo, il Napoli vince il derby campano all'Arechi. Dopo un primo tempo privo di conclusioni nello specchio, si sblocca il risultato nella ripresa con Zielinski che realizza in mischia. Spalletti, che era partito con Mertens, Politano e Lozano, nella ripresa si gioca la carta Petagna e il gol arriva un minuto dopo il suo ingresso in campo. Espulsi prima Kastanos per un brutto intervento su Anguissa e poi Koulibaly per un fallo su Simy. Finale con i granata in avanti ma resta l'1-0.