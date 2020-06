Zoff: “Algoritmo segnale contro lo sport. Europei rimandati? L’Italia farà ancora meglio”

“Serie A? Non si poteva accontentare tutti. L’importante è concludere il campionato, per quanto anomalo sia”. Parola di Dino Zoff. L’ex storico portiere ha parlato di diversi temi ai microfoni di Radio Sportiva. Ripresa del campionato, lotta scudetto e regolamento in caso di stop. Spazio anche alla Nazionale di Mancini e all’Europeo rimandato di un anno a causa dell’emergenza coronavirus.

SERIE A – Sulla ripartenza, Zoff è chiaro: “Non si poteva accontentare tutti. L’importante è concludere il campionato, per quanto anomalo sia. Sento parlare di algoritmi, ma è un segnale contro lo sport. E’ la classifica che rappresenta l’algoritmo unico e inattaccabile. Lotta scudetto tra Juve e Lazio? La rosa della Juve è straordinaria ed ha i favori del pronostico, ma la Lazio ha degli stimoli superiori. Iniziare dopo un periodo così lungo di inattività può comportare qualche problema”.

ITALIA – Capitolo Nazionale, con Zoff che si dice molto fiducioso sulla squadra guidata dal ct Roberto Mancini: “Europeo? Questa nazionale poteva già fare bene adesso”, ha commentato l’ex portiere. “Ma con un anno in più anche i giovani avranno più esperienza e credo che potremo far davvero bene”.