Zoff avvisa: “Juventus, resta solo il quarto posto”

Juventus in caduta libera in campionato. Dopo il turno infrasettimanale che ha visto i bianconeri perdere contro il Sassuolo, ecco un altro k.o. contro il Verona nella sfida giocata sabato sera per l'undicesima giornata. A commentare la situazione della Vecchia Signora è stato anche Dino Zoff , storico ex portiere proprio del club torinese, che ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, nella quale ha trattato diversi argomenti.

Il quotidiano ha messo in evidenza alcuni passaggi delle parole di Zoff utilizzando come titolo: "Resta solo il 4° posto, ma devono sbrigarsi". Infatti, il campione del mondo nel 1982 è stato piuttosto cauto sulle possibilità della Juventus di recuperare punti sulle squadre di vertice anche se ritiene mister Allegri l'unico in grado di poter dare una scossa alla squadra e riuscire nell'impresa. "Solo Allegri sa come ribaltare il momento. Nessun reparto sta rendendo per quello che dovrebbe e potrebbe. I calciatori devono mettersi in testa che giocare per la Juventus non basta per portare a casa i 3 punti".