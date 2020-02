Zoff difende Sarri: “Senza logica le critiche nei suoi confronti”

Il ko in casa del Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ha fatto storcere la bocca nell’ambiente juventino, con numerose critiche piovute sulla testa di Maurizio Sarri. A difendere il tecnico, ai microfoni di Radio Bianconera, è intervenuto l’ex portiere Dino Zoff.

CRITICHE – “Non trovo logiche le critiche a Sarri, la Juventus è ancora in corsa per tutto. Io non vedo questo problema legato al gioco, i bianconeri hanno una grande rosa e possono fare molto bene. L’allenatore, nel calcio, conta un 20%, se però fa danni il 50%”.

