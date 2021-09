Zoff: “Donnarumma al posto di Szczesny? La Juve dorme tranquilla col polacco”

Parla l'ex storico portiere

Dino Zoff difende le prestazioni di Szczesny tra i pali della Juventus . Dopo un avvio di stagione davvero da incubo, il portiere della Vecchia Signora si è ripreso con due prove - contro Milan e Spezia - positive. Il leggendario ex della Nazionale italian ha avuto modo di dire la sua sul polacco nel corso di una intervista rilasciata a Tuttosport.

AFFIDABILE - "Mi sembra piuttosto normale quello che ha fatto nelle ultime due partite. Szcesny è sempre stato un ottimo portiere e non c'era alcun dubbio che lo fosse ancora: ha dato il suo contributo", ha detto Zoff . "Contro lo Spezia ci ha messo del suo e anche qualcosa in più: contro lo Spezia ha letteralmente salvato la partita della Juventus".

CAMBIO - Interrogato sulla possibilità di ingaggiare Donnarumma a fine stagione per prendere appunto il posto del polacco, Zoff ha aggiunto: "Gigio è un giovane con un avvenire straordinario davanti, ma per i bianconeri l'importante è poter dormire sonni tranquilli grazie a un portiere affidabile tra i pali: Szczesny lo è. A 31 anni può assicurare un rendimento importante ancora per una decina di stagioni".