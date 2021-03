Zoff: “Juventus-Lazio? Decisiva per entrambe. Ma se Pirlo vuole vincere lo scudetto deve…”

Dino Zoff vive la vigilia di Juventus-Lazio, sfida che caratterizzerà la giornata di campionato italiano del weekend. L’ex portiere è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per approfondire i temi caldi della partita e dei due ambienti che lui conosce decisamente bene, soprattutto quello bianconero…

Zoff: tra Juventus-Lazio e lo scudetto

“Se devo descrivere questa sfida, il termini che mi sembra più adatto è decisiva e anche delicata per entrambe”, ha detto Zoff. “La Juve se vuol dare un senso alla propria rincorsa in campionato deve vincere. Ma anche la Lazio che deve riprendersi dopo la doppia sconfitta fra Champions e campionato e capire se può entrare nelle prime quattro”.

Sulla Lazio e sul momento non felicissimo dopo il k.o. contro il Bayern Monaco in Champions: “È come se fosse successo qualcosa prima di quella sfida. La squadra è scesa in campo slegata, sembrava quasi scarica. Gli errori non sono che una conseguenza. Quando la Lazio gioca, e sa farlo bene, può far male a qualsiasi avversario. Bisogna capire se hanno recuperato energie fisiche e mentali. Il rinvio della partita col Torino dovrebbe aver giovato”.

Poi un focus sulla Juventus e su Andrea Pirlo: “Lui è una persona molto intelligente ed equilibrata. La squadra è stata ringiovanita con diversi elementi e ha avuto anche degli infortuni. Non è facile poi vincere il decimo scudetto consecutivo, anche se l’ambiente è abituato a trionfare”.