Zoff: “Scudetto? Inter sicuramente favorita. Vittoria Juve? Può svoltare una stagione”

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale azzurra e della Juventus, ha parlato dell'ultima vittoria della Juventus oltre che delle pretendenti allo Scudetto

L’ex storico portiere della Nazionale italiana e della Juventus, Dino Zoff, in un’intervista a JuventusNews24, ha parlato dell'attuale situazione per lo Scudetto: “Per il titolo, in questo momento vedo sicuramente favorita l’Inter. Ma penso che anche il Milan possa essere pericoloso, non molla un colpo. Alla situazione attuale, vedo questo ma bisogna vedere anche come cambieranno le cose più avanti con questa dannata pandemia. Il Covid può creare diversi problemi alle squadre e può condizionare questo campionato”. Sulla Juventus infine: "Ha avuto un’ottima reazione e questa vittoria può rappresentare una svolta per le sfide a venire. Credo abbia buone possibilità di arrivare in Champions, nonostante in questo momento abbia qualche punto in meno di quelle davanti dopo il brutto inizio. C’è da dire che la Roma aveva fatto una buona partita ieri ma poi è crollata. Quel crollo ha aiutato i bianconeri. I meriti della vittoria sono sia per demeriti della Roma che meriti della Juve. E’ difficile dare colpe solo a una cosa e non all'altra. E' stata una partita incredibile condizionata dagli episodi".