Zoff sicuro: “Con i 5 cambi lo scudetto andrà alla Juventus”

La Serie A punta alla ripresa dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus. Tante le incognite, anche sul regolamento. Tra le ipotesi per aiutare le squadre ad affrontare questa ripartenza, anche quella dell’aumento dei cambi da 3 a 5. Sul tema e sulla lotta scudetto, si è espresso Dino Zoff, storico ex portiere e allenatore, che è intervenuto ai microfoni di Rete 8 Sport.

JUVENTUS FAVORITA – “Questa sosta è un qualcosa di mai visto prima”, ha commentato Zoff. “Occorrerà capire in che modo le squadre scenderanno in campo, sia sotto il profilo fisico che mentale. Di certo la rosa della Juventus sarà un’arma in più vista la possibilità di inserire i cinque cambi a partita. Credo che anche grazie a questo i bianconeri punteranno direttamente il titolo“. In ogni caso per l’ex portiere la battaglia per il Tricolore in un’annata così strana rimarrà nella storia: “La vittoria di questo scudetto è destinata a rimanere nella storia del calcio e non solo. La lotta è stata comunque serrata dall’inizio alla fine”.