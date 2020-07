Zola esalta Ronaldo: “Testardo e determinato. Sembra un sardo…”

Da un lato la felicità per l’amico ed ex compagno di avventure Maurizio Sarri; dall’altro lato il solito incondizionato amore per il Cagliari. Gianfranco Zola si avvicina così alla sfida tra i sardi e la Juventus, valida per la penultima giornata di campionato.

SARDO

“Magic Box” ha espresso le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Faccio gli auguri a Maurizio e al suo gruppo di lavoro, ha raggiunto un risultato molto importante. La competizione in Serie A era complicata da battere e sono davvero contento per lui. La partita sarà sempre molto sentita, anche se i giochi sono fatti. Il Cagliari vuole sempre fare una bella figura contro la Juve e ci sono le condizioni affinché esca fuori una bella gara. Cristiano appena raggiunge un obiettivo pensa subito a quello successivo e credo questo sia da esempio per tutti, ha una feroce determinazione e vuole lasciare il segno. Deve essere un esempio per molti giovani, è così testardo da sembrare quasi sardo… Un sardo di qualità”.