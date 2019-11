Zola: “Il Cagliari merita la classifica che ha, Maran bravissimo. E poi c’è Nainggolan…”

Tre volte candidato Pallone d’oro, uno dei calciatori sardi più importanti nel panorama calcistico italiano, fantasista di grande qualità. Parliamo di Gianfranco Zola, che fra il 2003 e il 2005 ha concluso al Cagliari una carriera ricca di successi. Ed è proprio del Cagliari, che sta vivendo nel nostro campionato un momento magico, di cui il classe ’66 ha parlato a Sky Sport: “I rossoblù stanno facendo benissimo e meritano ampiamente la posizione di classifica che hanno in questo momento. Segna tanti gol, la qualità del gioco è molto migliorata nel tempo, merito di un allenatore come Maran che è molto bravo ad organizzare la squadra e dargli un’identità precisa e solidità, anche dal punto di vista del gioco”.

E ancora: “Nainggolan ha aggiunto personalità e carisma, ma stanno crescendo anche altri giocatori, come Joao Pedro – ha proseguito Zola all’emittente televisiva -. Sono stati bravi perché, nonostante le assenze di giocatori importanti come Cragno, Pavoletti e altri, sono riusciti a trarne forza e rimediare in tempo sul mercato”.