Zola rivela: “Senza lo scudetto del Cagliari non sarei diventato calciatore”

Anche Gianfranco Zola si unisce agli auguri al Cagliari, che oggi compie 100 anni. La società sarda ha vissuto un biennio intenso con l’attaccante, che tra il 2003 e il 2005 ha scritto pagine memorabili per i tifosi rossoblu. “Magic Box” ha voluto dedicare il suo pensiero al club attraverso i microfoni di Sky Sport, rivelando un aneddoto particolare: “Ero molto giovane quando il Cagliari vinse lo scudetto, avevo 4 anni vivevo. Sono cresciuto sotto quell’entusiasmo di mio papà, che poi è diventato qualcosa di più. Senza quella vittoria mio padre non si sarebbe appassionato e avrei fatto altro. Per questo motivo devo essere estremamente riconoscente al Cagliari e a Gigi Riva“.