Zola: “Scudetto? Ecco cosa ha l’Inter in più rispetto alle altre”

Il commento di Magic Box

Attualità calcistica italiana e lotta scudetto. Questi alcuni dei temi affrontati nel corso dell'intervista rilasciata a Il Messaggero da Gianfranco Zola, storico ex fantasista. Magic Box ha detto la sua sulla corsa scudetto a tre che vede coinvolte Milan, Inter e Napoli sottolineando come i nerazzurri abbiano qualcosa in più rispetto alle rivali.

FAVORITA - "Penso che l'Inter abbia qualcosa di più in quanto a profondità della rosa e qualità", ha spiegato Zola. "Il Napoli deve provare a vincerle tutte, il Milan gioca bene ed è pieno di energie". Ancora sulla battaglia per il tricolore e l'entusiasmo che sta portando in Italia vedere un campionato così equilibrato e ricco di soprese: "È importante un finale così, serviva dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali".