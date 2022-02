10 anni dopo riecco Larrivey: gol da tre punti col Cosenza

L'attaccante è tornato in Italia nell'ultimo mercato invernale

23 punti in classifica grazie alla vittoria contro l'Alessandria. Il Cosenza ringrazia Joaquin Larrivey che dal dischetto ha avuto la freddezza di trasformare un rigore pesantissimo per il definitivo 2-1. Una rete da sottolineare per il centravanti ex Cagliari che non andava a segno in Italia da ben 10 anni.