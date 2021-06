Spal, c’è la volontà di chiudere la trattativa con Tacopina entro luglio

La fumata bianca è ancora lontana ma Tacopina spera che a luglio si chiuda

Redazione ITASportPress

Non ci vuole la sfera di cristallo, in questo momento, per intuire quale sarà il futuro della Spal. Vicino c’è un passaggio di proprietà. Il patron Simone Colombarini in conferenza stampa ha glissato sull’argomento ma confermando che sono arrivate in via Copparo numerose manifestazioni di interesse. La Spal è un club storico e anche importante in Italia ed è giusto che interessi a investitori. Bocche cucite visto che è stato sottoscritto un patto di riservatezza ma dal giorno della foto di Joe Tacopina con il dg biancazzurro Andrea Gazzoli, è stato difficile per la dirigenza spallina respingere il bombardamento delle voci che arrivano dall’esterno. Comprensibile che il presidente Walter Mattioli rappresentante più diretto della proprietà, dica quello che vuole la famiglia Colombarini e che certamente abbia tutto l’interesse a rimanere alla Spal ma il futuro è a stelle e a strisce. Quella con Joe Tacopina è una trattativa avviata e potrebbe concretizzarsi a luglio.

LUGLIO - Dante Scibilia è il braccio destro di Joe Tacopina e ha visionato i libri contabili della Spal. Da indiscrezioni il commercialista veneziano continua giornalmente ad avere interlocuzioni con i legali della proprietà e si intuisce, che l’obiettivo di tutti è riuscire a chiudere entro il mese di luglio. Ma attenzione, queste trattative hanno tempi indefinibili quando di mezzo ci sono aspetti tecnici e non solo la volontà delle parti di chiudere. Prima di tutto bisogna riuscire a trovare un punto di incontro fra le parti e dopo formalizzare il tutto. Questo richiede un pò di tempo ma i tifosi non vogliono rivedere un altro campionato anonimo come quello andato in archivio. Nel comunicato di qualche giorno fa i tifosi della Curva Ovest hanno scritto di non avere più fiducia nell'attuale proprietà.

CREDITO AZZERATO - "Questa società godeva di un credito illimitato da parte della città e della tifoseria, un credito che si era guadagnata sul campo in otto anni di gestione oculata e straordinariamente vincente, un credito che però ora sta completamente dilapidando in una manciata di giorni facendo tutto quello che non bisognerebbe fare. Ne prendiamo atto con grande dispiacere". Poi la domanda che tutti si fanno in queste ore: "Ha ancora VOGLIA la famiglia Colomabarini di proseguire questa avventura?" Fateci sapere subito se alla S.P.A.L. ci tenete oppure no, perché noi ci siamo veramente rotti i coglioni!!!" ha scritto i tifosi. L'annuncio del nuovo tecnico Pep Clotet non è stato accolto con entusiasmo dal popolo biancoazzurro visto che l'ex Brescia in Italia non ha esperienza e non ha vinto nulla.