Alessandria, Pisseri: “La B non mi spaventa, fatto gavetta in C al Sud girone infernale”

Il portiere dell'Alessandria parla del suo passato e del suo presente

Redazione ITASportPress

Matteo Pisseri è stato un grande protagonista della promozione in Serie B dell'Alessandria. L'ex del Catania sul prossimo campionato ha detto la sua ai microfoni della Gazzetta di Parma: “Ci sono grandi piazze e sarà un campionato molto difficile e tosto. La serie B regala sempre delle sorprese, vedo favorite Parma, Monza e Lecce senza dimenticare Benevento e Crotone e credo che il primo obiettivo di tutte le altre sia la salvezza poi una volta raggiunta si potrà ambire a qualcosa in più. Per me sarà la prima

volta, l’avevo già sfiorata in passato e sono davvero entusiasta. La cosa che mi emoziona di più è giocare al Tardini, ricordo che la società ci dava l’abbonamento in tribuna ma io preferivo andare in curva Nord. E’ veramente un sogno, fino all’anno scorso era impensabile perchè nessuno si sarebbe aspettato la retrocessione del Parma e, allo stesso tempo, non è mai facile vincere un campionato di C. Incontrare il Parma sarà un’emozione indescrivibile. Buffon è stato il mio portiere di riferimento, essendo tifoso del Parma l’ho sempre seguito e apprezzato. Ha fatto una carriera di altissimo livello con una continuità pazzesca”.

Sul suo possibile vecchio approdo al Parma: “Avevo dato la mia disponibilità nell’estate del 2015 quando il Parma era ripartito dalla serie D e venivo da un buon campionato alla Juve Stabia. Per la regola degli Under non si è fatto nulla poi anche l’anno dopo c’era stata la possibilità ma i dirigenti avevano deciso di continuare con Zommers. Però

non porto rancore, è andata bene così”.

Sul futuro: “Il prossimo sarà un anno importante, per me è una novità e voglio fare bene in B ripetendo quanto fatto nelle ultime stagioni. La C è una categoria meno conosciuta,

dove c’è da lottare tanto per sopravvivere. Ho fatto moltissima gavetta da Nord a Sud e per sette anni ho preso parte al girone C che è infernale. Quindi sono abituato e pronto a tutto”.