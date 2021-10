Alessandria vince la sfida salvezza con il Crotone

1 a 0 al Crotone al Moccagatta. Decide una rete di Kolaj alla fine del primo tempo

Il Crotone non riesce a replicare l’impresa con il Pisa e cede il passo a un’Alessandria che, al contrario, ha ben metabolizzato il brutto passo falso di Como tornando al successo. Allo stadio Giuseppe Moccagatta a decidere la sfida e’ una rete di Kolaj al 45′ del primo tempo. Un destro rasoterra su assist di Orlando che non ha lasciato scampo all’estremo difensore ospite. Grigi che in verita’ potevano passare in vantaggio gia’ dopo 4 minuti su calcio di rigore. Bravo in quel caso Contini a parare il tiro dagli undici metri di Corazza. La risposta del Crotone si ferma invece alla traversa colpita al 27′ da Cuomo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo si registra invece l’infortunio a Ba, costretto ad uscire al 9′ st dopo un duro contrasto con Nedelcearu. Nel finale rosso (dopo check del Var) a Kargbo per un’entrataccia su Parodi. Con questa vittoria, la seconda in campionato, l’Alessandria sale a quota 7 punti raggiungendo proprio il Crotone in quartultima posizione.