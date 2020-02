Allarme Coronavirus, rinviata sfida di Serie B tra Ascoli e Cremonese

Risuona pericolosamente l’allarme Coronavirus nel Nord Italia. I casi di contagio si sono diffusi in un’area che ha in Codogno, paese in provincia di Lodi, il suo centro. Alcune segnalazioni sono arrivate anche da Cremona. E proprio la Cremonese non scenderà in campo in questo week end. Dapprima la formazione Primavera dei grigiorossi salterà il match nel rispettivo campionato. Ora è arrivata anche la conferma che non si disputerà neppure la partita di Serie B tra i lombardi e l’Ascoli padrone di casa. La decisione è stata presa dal GOS, che ha optato per il rinvio del match in programma alle 15 per mancanza di misure preventive per il Coronavirus.