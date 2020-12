Arbitro Orsato tifoso passionale: “Seguo in modo esasperato il Vicenza”

Anche gli arbitri hanno una squadra per la quale fanno il tifo. Naturalmente sanno di non poterla mai arbitrare in futuro. Lo sa bene il direttore di gara più importante in questo momento in Italia Daniele Orsato, arbitro internazionale di Schio, che ha già diretto l’ultima finale di Champions League, il quale non ha nascosto la sua passione per il Vicenza, squadra militante in Serie B. Ieri intervenendo a “Rigorosamente calcio” sull’emittente locale Tva Vicenza, in collegamento via Skype, ha detto: “Esasperatamente io seguo il Vicenza, ieri sera guardavo la partita –riporta Gazzetta.it– poi stamattina mi sono sentito con un messaggio con Gianni Grazioli (direttore generale dell’Aic, vicentino anche lui, ndr) e anche ieri sera speravo arrivassero ‘sti tre punti benedetti”. L’arbitro di Schio, che da quest’anno con la riunificazione delle Can di A e B, ha già diretto partite della serie cadetta, ha poi proseguito rivolto al conduttore: “Vi seguo, anche la tua trasmissione la seguo, sento le telecronache e con quanto amore spingiamo questo Vicenza, speriamo ci sia un’inversione nei risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre più in alto, speriamo. In bocca al lupo a tutti e soprattutto al Vicenza, forza Vicenza”.